Portugal e Espanha tiveram no primeiro trimestre as maiores subidas de preços da produção agrícola na União Europeia

A seca na Península Ibérica e a consequente diminuição na produção agrícola foram responsáveis pelo enorme agravamento, no primeiro trimestre, dos preços dos bens agrícolas nos mercados português e espanhol. Os preços médios da produção agrícola em Portugal aumentaram 33% nos primeiros três meses do ano, o maior aumento da União Europeia (UE) juntamente com Espanha, também com uma subida de 33%, anunciou esta segunda-feira, 26 de junho, o Eurostat.

De acordo com a autoridade estatística europeia, os preços da produção agrícola continuaram a subir no primeiro trimestre em toda a UE, mas ao menor ritmo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, altura em que preços de bens como os cerealíferos registaram um grande agravamento de preço.

Para o mesmo cesto de produtos, os preços médios da produção agrícola no seu todo aumentaram 17% no primeiro trimestre de 2023 face ao trimestre homólogo, que abrange o início da guerra na Ucrânia. Apesar do aumento ser muito significativo, é, ainda assim, um abrandamento face à subida homóloga registada no trimestre anterior, de 26%.

Segundo o Eurostat, os bens com aumentos de preços mais pronunciados no primeiro trimestre de 2023 em toda a UE foram os ovos, com um aumento médio de 60%, devido à diminuição das exportações de cereais da Ucrânia e a um surto de gripe aviária na Bélgica e nos Países Baixos.

Seguem-se o arroz com uma subida de 51%; e as azeitonas e suínos, duas categorias com a mesma variação, de 49%.

A Lituânia ficou sozinha, entre os 27, na tendência de queda dos preços médios da produção agrícola, com um recuo homólogo de 2%.

A impulsionar estes aumentos está a subida dos preços dos produtos consumidos pelo setor agrícola (excluindo bens de investimento) com um aumento médio de 11% na UE, abrandando igualmente face à variação do trimestre anterior, de 27%.

Os preços de rações para animais cresceram em média 16% nos 27; as sementes e plantas para arborização registaram um aumento de 14% no custo; e produtos de proteção de plantas e pesticidas encareceram 12%.



A maior variação nesta categoria registou-se na Hungria, de 29%; e a menor foi a dos Países Baixos, com um crescimento de apenas 1%.