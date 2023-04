Ovibeja arranca sem presença da ministra da Agricultura e sem convites a nenhum membro do Governo

A Ovibeja, uma das maiores feiras nacionais dedicadas ao mundo rural arrancou esta quinta-feira, em Beja, sem a presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

A organização do evento, a cargo da ACOS - Agricultores do Sul, optou mesmo por não convidar nenhum membro do Governo, devido “ao descontentamento generalizado dos agricultores”,

Rui Garrido, presidente da ACOS, assume também, em declarações publicadas recentemente no site da Ovibeja, que “existe um diferendo de fundo entre os agricultores e a atual ministra da Agricultura”, que acusa de não ouvir nem falar com os representantes do sector.

Apesar de a Ovibeja ser tradicionalmente um espaço de diálogo e de encontro de soluções para os problemas que afetam o mundo rural, Rui Garrido considera que “seria uma hipocrisia convidar a ministra da Agricultura a estar presente na edição deste ano tendo em atenção o descontentamento generalizado dos agricultores, bem patente nas várias manifestações realizadas neste último mês, nas quais a ACOS tem participado ativamente”.

O responsável da ACOS sublinha ainda que o primeiro-ministro também “não ouve a contestação dos agricultores e teima em manter no Governo uma ministra sem qualquer peso político e sem competência para o lugar”.

O Ministério da Agricultura, contactado pelo Expresso, para comentar o assunto, diz apenas, por escrito, que: “o Ministério da Agricultura e os seus organismos continuam a participar de forma positiva, refletiva e construtiva em todas as feiras e eventos do sector para as quais são convidados”. E mais não comenta sobre a questão da Ovibeja.

Confirmada no evento dos agricultores está a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocará a Beja já no próximo sábado, a partir das 15h, à semelhança do que fez ao longo dos últimos anos.

“Comunicar, um grande desafio para a agricultura” é o tema da edição deste ano da Ovibeja, que arranca esta quinta-feira com mais de mil expositores, sendo mesmo considerada pela organização como uma “das maiores de sempre”.