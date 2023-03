Com o IVA zero, vamos mesmo ter comida mais barata? Cinco perguntas e respostas

Em alguns produtos, por meia dúzia de meses e se ninguém faltar à palavra (entre o Governo, a CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal e a APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição), os portugueses vão poder poupar perto de seis euros em cada 100 euros de compras. O problema é que basta uma pequena oscilação nos custos dos fatores de produção, ou simplesmente nos encargos com a energia, ou ainda mais um ano de seca, para que tudo volte à estaca zero. Ou seja, para que nem o IVA a zero sirva para podermos poupar.

Os alimentos vão mesmo ficar mais baratos?

No imediato, e a acreditar no ato de “boa fé” dos intervenientes que na passada segunda-feira assinaram o acordo para o IVA zero sobre um cabaz de 44 alimentos considerados básicos, sim. Embora em alguns produtos possamos estar a falar de uma poupança de apenas alguns cêntimos. Aliás, como a redução do IVA irá incidir apenas sobre alimentos em que o imposto é de 6%, isso significa que, numa ida às compras no valor atual de 100 euros, a poupança, após entrar em vigor o novo IVA, será próxima dos 6 euros (mais precisamente, 5,66 euros) – isto se não sairmos daquele pacote de 44 produtos que resultam do acordo entre o Governo, a CAP e a APED.