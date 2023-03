Produção de pão, carne, leite, ovos e massas pode voltar a estar ameaçada por falta de cereais

O abastecimento de cereais a Portugal pode voltar a ficar comprometido já dentro de uma semana e, em consequência, o normal fornecimento de vários bens alimentares, desde o pão, às carnes, aos ovos, ao leite e a todo o tipo de derivados laticínios.

Depois do susto do início de fevereiro, em que vários navios carregados de cereais começaram a acumular-se junto à costa e ao largo da foz do Tejo, e os stocks disponíveis já só garantiam abastecimento ao país por um período de 15 dias, a história pode repetir-se.