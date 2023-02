Fornecimento de cereais a Portugal vai piorar na próxima semana: alguns produtos podem faltar no supermercado e preços devem subir

O Braço de ferro entre os trabalhadores da Silopor – que detém os portos da Trafaria e do Beato, em Lisboa, e a administração, está para durar. Cada vez há mais navios no Tejo e junto à costa à espera de vez para descarregar os cereais que vêm da Ucrânia, da Roménia, da Bulgária. Operadores do mercado temem o pior.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler