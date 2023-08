Prémio de risco da dívida portuguesa desceu ligeiramente em julho e deverá igualar Áustria e França em dezembro

O prémio de risco exigido pelos investidores para comprarem dívida portuguesa de longo prazo desceu ligeiramente em julho. Reduziu-se de 74 para 73 pontos-base, o que equivale a uma descida de 0,74 para 0,73 pontos percentuais. O prémio é medido pelo spread, pela diferença entre o custo da dívida portuguesa e da dívida alemã (que serve de referência na zona euro) a 10 anos. Este spread em relação à dívida germânica está claramente abaixo de 1 ponto percentual (100 pontos-base) e é o mais baixo no grupo de 11 economias que atualmente podem ser consideradas periféricas do euro.

A queda ligeira no prémio deveu-se ao facto de os juros das obrigações do Tesouro português terem subido menos em julho do que o custo dos Bunds alemães, que servem de referência. Os juros dos títulos a 10 anos da dívida portuguesa no mercado secundário (onde se transacionam entre investidores) subiram de 3,13% no final de junho para 3,19% no final de julho. No caso dos títulos alemães aumentaram de 2,39% para 2,46%. Os juros portugueses estão abaixo da média da zona euro, que fechou em julho em 3,23%.

O grupo das 11 economias periféricas inclui, além de Portugal, a Eslovénia, Espanha, Chipre, Eslovaquia, Croácia, Malta, Grécia, Lituânia, Itália e Letónia, por ordem crescente do nível de juros e do spread. A Itália, entre as grandes economias do euro, regista a pior situação, com um prémio de risco de 163 pontos-base, mais do dobro do português. A sua avaliação nos investidores é hoje pior do que a grega.

Portugal, em julho, foi ao mercado de leilões colocar dívida a vencer em 2029 e 2035. Neste último caso, pagou 3,587%. menos do que 3,744%, que pagara no leilão de março