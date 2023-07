Sonae dispara, mas PSI abre no 'vermelho'

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão desta segunda-feira no ‘vermelho’, com os CTT a liderar as perdas e a Sonae os ganhos. Às 8h15 o índice apresentava uma desvalorização de 0,26%, para 6163,73 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, 10 começaram o dia em terreno negativo, nomeadamente três dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI): EDP, BCP e Jerónimo Martins. Destas três é o banco que mais perde, com um recuo de 1,26%, para 0,2517 euros por ação.

Já a EDP desliza 0,07%, para 4,287 euros por ação, e a Jerónimo Martins cai 0,22%, para 26,74 euros.

Contudo, são os CTT que lideram as perdas, ao caírem 1,35%, para 3,65 euros.

No ‘verde’ encontram-se seis cotadas, entre elas as outras duas ‘gigantes’: Galp e EDP Renováveis. As energéticas avançam 0,75% e 0,17%, respetivamente, para 11,385 e 17,625 euros por ação, mas não é o suficiente para empurrar o índice para terreno positivo.

O destaque vai para a Sonae, que apesar do início de dia ‘vermelho’ no PSI, dispara 5,88%, para 1,018 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as grandes praças abriram também em terreno negativo. Por exemplo, o índice de referência europeu (Stoxx 600) perde cerca de 0,3%.