Bolsa de Lisboa em baixa com Greenvolt a cair mais de 2%

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Greenvolt a liderarem as perdas, a caírem 2,13% para 5,97 euros.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI baixava 0,87% para 6.102,20 pontos, com a cotação de 13 'papéis' a descer, uma a subir (Semapa +0,14% para 14 euros) e duas a manter-se (Ibersol em 6,98 euros e Jerónimo Martins em 22,94 euros).

Às ações da Greenvolt seguiam-se as da EDP Renováveis e EDP, que se desvalorizavam 2,05% para 19,57 euros e 2,02% para 4,76 euros.

As ações da Altri, Sonae e Galp desciam respetivamente 1,34% para 4,87 euros, 1,06% para 1,06 euros e 0,98% para 10,66 euros.

No mesmo sentido, as ações da Navigator e Mota-Engil desciam 0,95% para 3,34 euros e 0,74% para 2,02 euros.

As outras cinco ações que recuavam (NOS, Corticeira Amorim, BCP, CTT e REN) desciam entre 0,19% e 0,68%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje mistas, com os investidores já à espera da taxa de inflação de abril nos EUA, que será divulgada na quarta-feira.

Os futuros dos principais indicadores norte-americanos apontam para uma abertura hoje em baixa, numa sessão em que o presidente dos EUA, Joe Biden, recebe os líderes do Partido Republicano e Democrata para falar sobre o teto da dívida, a menos de um mês do fim das medidas financeiras especiais aplicadas para continuar a pagar as contas.

Os analistas da Renta4 explicam que os EUA poderão entrar em incumprimento no início de junho, a menos que se chegue a um acordo sobre o aumento do teto da dívida.

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,17% para 33.618,69 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,18% para 12.256,92 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0998 dólares, contra 1,1027 dólares na segunda-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,44 dólares, contra 77,01 dólares na segunda-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.