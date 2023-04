Sonae falha tentativa para tirar Sonaecom de bolsa

A oferta pública de aquisição (OPA) da Sonae sobre a Sonaecom, anunciada inicialmente em dezembro, não foi bem sucedida. A Sonae queria que os pequenos acionistas vendessem as suas ações, equivalentes a cerca de 11% do capital da empresa, para retirar a Sonaecom da bolsa, mas apenas 0,15% do capital social foi vendido.

No final de dezembro, a Sonae propôs aos acionistas da Sonaecom pagar 2,50 euros por ação para tirar de bolsa a subsidiária para o negócio das telecomunicações. Um valor tido como baixo por associações como a Maxyield - Clube dos Pequenos Acionistas, que classificou o preço como “injusto”, recomendando aos investidores que não vendessem.

E a maior parte dos acionistas minoritários da Sonaecom seguiram o conselho. O objetivo da Sonae era comprar 35.228.749 ações representativas de 11,315% do capital social da Sonaecom, uma vez que a Sonae detém os restantes 88,685%. Todavia, apenas foram vendidas 474.239 ações, o que equivale a somente 0,152% do capital social da empresa, revela o comunicado da Sonae divulgado esta segunda-feira através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Considerámos que a melhor solução para todas as partes seria a saída da Sonaecom da bolsa de valores. Por isso, fizemos uma oferta pública voluntária a um preço que a própria CMVM considerou justo, com o objetivo de dar uma oportunidade aos acionistas minoritários de venderem as suas participações por um valor muito superior ao da cotação da ação nos últimos anos" disse ao Expresso fonte oficial da Sonae.

Apesar de não ter sido o resultado que a empresa esperava, a mesma fonte indicou que os responsáveis da Sonae continuam “tranquilos” e “confiantes com o futuro da Sonaecom”.