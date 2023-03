Bolsas varrem crise financeira pelo segundo dia consecutivo, com mercados de ações a registar ganhos

O pânico financeiro das duas últimas semanas parece ter regressado ao armário. As bolsas asiáticas fecharam esta terça-feira com ganhos e as praças na Europa abriram no verde. Os mercados acionistas parecem estar a varrer a crise financeira das duas últimas semanas.

As bolsas chinesas de Shenzhen (sobretudo de empresas tecnológicas) e Hong Kong fecharam esta terça-feira com ganhos acima de 1%, enquanto a maior bolsa da Ásia, Xangai, registou uma subida de 0,6%, e Tóquio, a segunda maior asiática, esteve fechada devido a feriado no Japão.

Na zona euro, os principais índices em Viena, Milão e Madrid registam ganhos acima de 2% na abertura desta terça-feira. Em Lisboa, o PSI sobe mais de 1,5% e o BCP, muito castigado durante a crise financeira global das duas últimas semanas, ganha 4%.

Os investidores nos mercados de ações estão a valorizar a rapidez de atuação dos reguladores nos Estados Unidos e na Suíça para resolverem as crises surgidas em alguns bancos e a determinação dos principais bancos centrais em garantir que a liquidez será assegurada ao sector bancário em caso de necessidade.

Os investidores registaram também positivamente as posições avançadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco de Inglaterra (BoE) no sentido de que não repetirão a decisão deste fim de semana do Banco Nacional da Suíça e das autoridades helvéticas em penalizar, de imediato, os detentores de obrigações de alto risco (conhecidas tecnicamente por Additional Tier 1, AT1 no acrónimo, introduzidas depois da crise financeira de 2008), no Credit Suisse, antes de fazer pagar a fatura aos acionistas e aos credores.