Credit Suisse cai quase 23% em bolsa após maior investidor descartar novas injeções

As ações do Credit Suisse encontravam-se, às 12h15 de Lisboa, a cair quase 23%, para 1,73 francos suíços, o que, segundo a escreve a Reuters é um novo mínimo na cotação do banco suíço.

O tombo das ações acontece após o principal accionista do banco, o Saudi National Bank (SNB), ter excluído a possibilidade de fazer novos investimentos no banco depois de ter perdido mais de um terço do seu valor em três meses, avança a Bloomberg.

"A resposta é absolutamente não, por muitas razões além das simples - que são de ordem regulatória e estatutária", afirmou o presidente do conselho de administração do SNB, Ammar Al Khudairy, à agência, quando questionado sobre eventuais novas injeções no banco suíço.

O SNB reforçou a sua posição no banco em dezembro, ao adquirir quase 10% das ações, tendo-se tornado um dos principais acionistas do banco, que se encontra atualmente num processo de reestruturação.

O golpe desta quarta-feira acontece numa semana atribulada no setor financeiro, devido ao colapso de alguns bancos norte-americanos, que foi contagiando os mercados.

Adicionalmente, na terça-feira o Credit Suisse caiu cerca de 6% depois do anúncio de que detetou falhas nos procedimentos de controlo interno dos relatórios financeiros dos últimos dois anos.

Desde o início do ano, a instituição bancária já perdeu mais de 40% em bolsa e, nos últimos 12 meses, as perdas ultrapassam os 74%.