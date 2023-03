BCP lidera maré vermelha na bolsa, no rescaldo da falência de dois bancos norte-americanos

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa segue no ‘vermelho’ com o BCP a liderar as quedas. Às 9h desta segunda-feira o índice apresentava uma desvalorização de 1,198%, para 5906,66 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, nenhuma se encontra a negociar no ‘verde’, ficando difícil escapar a esta ‘maré vermelha’.

É o BCP que lidera as perdas, ao derrapar 4,32%, para 0,2124 euros por ação. Já na sexta-feira o banco terminou o dia em baixa, após o colapso do banco norte-americano de Silicon Valey. Entretanto, no domingo, mais um banco fechou, o Signature, de Nova Iorque.

Além do BCP, também os outros ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI) se encontram em terreno negativo: a EDP Renováveis desliza 0,55%, para 19,98 euros por ação; a Jerónimo Martins perde 1,2%, para 19,84 euros; a EDP cai 1,45%, para 4,685%; e a Galp regista uma queda de 1,75%, para 10,665 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as grandes praças encerraram também em terreno negativo. O índice de referência europeu (Stoxx 600) perde cerca de 1,5%. Já o índice de referência do sistema financeiro (Stoxx 600 Banks) ressente-se mais, com uma perda superior a 3%.