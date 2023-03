PSI cai com BCP a perder 3,14% acompanhando quedas dos bancos europeus

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI) recuou, na sessão desta sexta-feira, 0,51% para 6025,76 pontos, com o BCP a liderar as descidas, acompanhando as quedas do setor bancário europeu, arrastado pelas dificuldades do banco norte-americano SVB.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 terminaram a sessão em baixa, quatro em alta e a REN ficou inalterada.

O BCP caiu 3,14% para 0,22 euros e, em sentido contrário, as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins lideraram as subidas com ganhos de 0,76% para 1,06 euros e de 0,75% para 20,08 euros, respetivamente.

Nas subidas ficaram ainda a NOS (0,47% para 4,27 euros) e a EDP (0,11% para 4,75 euros).

Nas maiores descidas ficaram a Semapa (-1,84% para 13,90 euros), a Greenvolt (-1,66% para 7,09 euros), a Altri (-1,26% para 4,69 euros) e a Mota-Engil (-1% para 1,58 euros).

A EDP Renováveis desceu 0,50% para 20,09 euros e a Galp recuou 0,28% para 10,85 euros.

No resto da Europa, as quedas foram mais acentuadas. Londres perdeu 1,67%, Milão 1,55%, Madrid 1,47%, Frankfurt 1,31% e Paris 1,30%, com o setor bancário desestabilizado pela situação do Silicon Valley Bank (SVB).

Na bolsa de Madrid, o Banco Sabadell perdeu 5,11%, o Bankinter 4,22% e o Santander 4,21%, em Paris, a Societé Generale baixou 4,49% e o BNP Paribas 3,82% e, em Frankfurt, o Deutsche Bank afundou 7,35%.

Ao final da tarde, as autoridades norte-americanas anunciaram ter assumido o controlo do SVB.