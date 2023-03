Fundo soberano de Singapura fica com 4,3% da EDP Renováveis

O grupo GIC, o fundo soberano de Singapura que investiu perto de mil milhões de euros no aumento de capital da EDP Renováveis, ficou com uma participação de 4,3% na empresa de energias limpas do grupo EDP, revela um comunicado ao mercado divulgado esta quinta-feira.

Na semana passada, durante a apresentação do seu novo plano de negócios aos investidores, em Londres, o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, já havia estimado que o fundo de Singapura ficaria com uma participação inferior a 5% na EDP Renováveis, o que agora se confirma.

Já esta quarta-feira a gestora de ativos norte-americana Blackrock comunicou ao mercado ter alcançado uma participação de 3,1% na EDP Renováveis (o que aconteceu não no aumento de capital mas num conjunto de operações realizadas a 1 de março).

Além da EDP Renováveis o grupo GIC, de Singapura, também entrou no aumento de capital de mil milhões de euros do grupo EDP (subscrito ainda pela China Three Gorges e pelo fundo soberano de Abu Dhabi, entre outros investidores), mas não houve ainda nenhum comunicado ao mercado sobre a participação com que o fundo ficou na EDP.

Antes do aumento de capital a EDP Renováveis era detida em 74,98% pela EDP, estando o restante capital disperso por vários acionistas e fundos.

Na apresentação do plano de negócios a EDP indicou que permaneceria com mais de 70% das ações da EDP Renováveis e que não desceria desse patamar.