Maré de lucros na bolsa portuguesa em 2022: quanto ganharam as cotadas nacionais na última década?

Oito das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa portuguesa, o PSI, já apresentaram resultados. Todas com lucros, que no seu conjunto ultrapassaram os 3,2 mil milhões de euros, com um crescimento médio de 36% face ao ano anterior. Algumas tiveram lucros históricos, outras nem por isso. Como evoluíram os seus resultados? E o seu endividamento? Mostramos-lhe nos gráficos que se seguem, atualizados à medida que as empresas apresentem as suas contas.