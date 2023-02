Com juros em alta, bolsa nacional quer que Governo retome venda de obrigações do Tesouro a portugueses

A gestora da bolsa nacional pretende que o Governo retome a emissão de obrigações do Tesouro, para dinamizar a poupança nacional. O facto de as taxas de juro estarem agora em alta serviria para dar mais alternativas de financiamento aos portugueses.

“A nós parece-nos que é instrumento muito interessante e que devia ser dinamizado porque diversifica as fontes de financiamento do Estado – mais uma -, é uma fonte nacional, de poupança nacional que fica em Portugal, e é um instrumento de literacia e de mercado para os investidores individuais”, declarou Isabel Ucha, a presidente da Euronext Lisbon, num encontro com jornalistas esta terça-feira, 28 de fevereiro, em Lisboa.