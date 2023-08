Como a Auchan agita o mercado com a compra do Minipreço

1 Porquê €155 milhões?

Quando a Auchan e o Dia anunciaram o acordo para a compra da operação portuguesa do grupo espanhol (489 lojas da insígnia Minipreço e Mais Perto, três armazéns, contratos, licenças e ativos necessários para a operação) por €155 milhões, muitos questionaram o ‘minipreço’ deste negócio. Na verdade, as contas semestrais do grupo, apresentadas no mesmo dia, indicam que entre janeiro e junho as vendas líquidas no mercado nacional quase duplicam este valor (€295 milhões). Mas fontes do mercado admitem que o preço pode refletir desvalorização/desgaste da cadeia ao longo do tempo e alguma urgência na venda. Na verdade, há pormenores sobre a transação que ainda é preciso conhecer, designadamente saber se há passivo e dívidas a fornecedores envolvidas e 304 lojas da rede em Portugal são franchisadas, mas o Grupo Dia referiu ao Expresso que o valor também envolve imobiliário.