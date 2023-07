Sabe o que é que os portugueses andam a comprar mais online?

A tecnologia é a categoria de produto mais comprada online em Portugal, seguida dos artigos de moda e de beleza e cosmética. Já no topo da lista de bens mais procurados nas lojas físicas estão as bebidas e a alimentação, indica um levantamento omnicanal da consultora EY, divulgado esta quarta-feira. Em percentagem, a procura online de artigos tecnológicos já representa 50% do total de vendas, enquanto a alimentação e bebidas continuam a ser vendidas maioritariamente em lojas físicas, com percentagens de 68% e 74%, revela o Omnichanel Maturity Index 2022, elaborado pela EY em parceria com a APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e a Universidade Católica.



A análise sobre a digitalização do sector do retalho, examina o desempenho de 39 retalhistas e marcas de produtos de consumo no mercado nacional e as tendências omnicanal, para concluir que o website é o canal de venda mais utilizado por quem vende (93%), seguido das lojas físicas (80%) e das redes sociais (54%). Em média, cada retalhista utiliza dois a três canais de forma integrada e acreditam que o digital continua a ser um “motor importante de crescimento das marcas”, diz a EY. No entanto, apesar de o canais de venda permitirem aos retalhistas ter” acesso a informações detalhadas dos seus clientes, fundamentais para a construção da interação com os mesmos”, quem vende ainda “descura a importância da integração destes dados na definição da sua estratégia”, nota o trabalho. Do lado do retalho, menos de ⅓ das empresas (29%) tem já registo de clientes unificado em tempo real entre canais e as lojas físicas são a plataforma onde o potencial deste registo é mais esquecido. Para quem explora esta janela, o “cartão de cliente” é uma tendência.