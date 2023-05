Mercadona inaugura 40ª loja em Portugal com Carmen Miranda

“A abertura da loja reflete a aposta no distrito do Porto, onde a empresa conta, a partir de hoje, com um total de 19 lojas”, afirma a empresa de distribuição líder em Espanha sobre esta inauguração que cria 65 novos postos de trabalho.

Carmen Miranda foi chamada pela Mercadona para deixar uma marca regional na sua 40ª loja em Portugal, inaugurada esta terça-feira no Marco de Canaveses, onde a célebre artista luso-brasileira intérprete de samba e marchinhas de Carnaval, estrela da Broadway e de Hollywood, nasceu, em 1909.

Esta é a primeira vez que a empresa homenageia “um rosto da terra” nos seus supermercados, mas na sua loja de Ermesinde há um mural com um texto de um historiador local a explicar a história da antiga Fábrica de Fiação e Tecidos de Sá, onde se instalou, em São João da Madeira há um chapéu à entrada do supermercado, a recordar a tradição da indústria chapeleira local, e nas Caldas da Rainha há faixas em azulejo típico com o verde da Bordalo Pinheiro.

A investir mais 280 milhões em Portugal

Depois de iniciar a expansão a sul, em 2022, em Setúbal, Montijo, Santarém, Caldas da Rainha e Oeiras, a Mercadona prevê manter o ritmo de 10 inaugurações por ano em 2023, de acordo com um calendário que a levará a Braga, Lousada, Gondomar, Seixal (Corroios), Sintra (Mercês e Massamá), Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Alverca) e Figueira da Foz.

Para este ano, a Mercadona prevê criar 650 postos de trabalho e investir 280 milhões de euros no país, um valor que inclui, também, a posta no novo Bloco Logístico de Almeirim.

Em Portugal, país escolhido para a sua estreia internacional, a Mercadona abriu o primeiro supermercado em julho de 2019, em Gaia. Atualmente, a insígnia conta com 39 lojas nos distritos de Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria e Lisboa, contabiliza um investimento de 140 milhões de euros e emprega 3.500 pessoas, tendo fechado 2022 com vendas de 737 milhões de euros.