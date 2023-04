Autoridade da Concorrência dá aviso à distribuição para conter preços

A Autoridade da Concorrência (AdC) deixou um aviso à navegação destinado à cadeia de valor dos bens que chegam à casa dos portugueses, incluindo alimentação: a entidade lembra que a troca de informação estratégica e sensível entre empresas é ilegal; defende que a concorrência se verifica quando há pressão sobre as margens de lucro; e, após anos frenéticos de processos de contraordenação na distribuição alimentar, lembra que está disposta a mais investigações e sanções.

“Uma maior concorrência entre empresas resulta em preços mais baixos, através de uma pressão descendente sobre as margens de lucro e sobre os custos, em benefício do bem-estar dos consumidores e da competitividade da economia”: este é um dos pontos de partida para a recomendação que a AdC deixou esta semana aos fornecedores e retalhistas de bens de consumo, com destaque para a alimentação, onde a inflação continua a castigar os bolsos dos portugueses.