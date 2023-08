Mais de 100 investidores em Portugal perderam €6,5 milhões com o colapso da empresa de criptoativos FTX

O colapso da plataforma de criptoativos FTX implicou perdas de no mínimo 6,5 milhões de euros a mais de 100 investidores em Portugal, entre particulares e empresas, noticiou o Jornal de Negócios esta quarta-feira, 30 de agosto.

Os dados foram avançados ao jornal pela associação Offchain Lisbon, que calcula as perdas médias por investidor nos 65 mil euros.

Entre os investidores, houve quem tivesse perdido entre 20 mil e 25 mil euros. Outros terão sido lesados em mais de um milhão de euros.

A recolha de dados pela Offchain através de um inquérito anonimizado é o primeiro passo para a participação no processo a decorrer nos EUA, que visa recuperar fundos perdidos com o colapso da FTX, no final de 2022.

O julgamento dos responsáveis da FTX começa a 2 de outubro deste ano.