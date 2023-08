Startup "cripto" Interface, com sede em Portugal, angaria €1,3 milhões em ronda de investimento

A Interface Labs, startup sediada em Lisboa do setor dos criptoativos, angariou 1,4 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros ao câmbio atual) para expandir as possibilidades de uso da plataforma, anunciou.



A ronda de investimento foi liderada pelos fundos de capital de risco Polymorphic Capital e Mask Network, e contou com a participação dos fundos Seed Club, Caballeros Capital, Safe Ecosystem Foundation, tal como de investidores individuais.

O investimento, para esta startup incubada na Startup Lisboa, servirá para “melhorar o produto, reduzir as barreiras de entrada para os recém-chegados”, tal como “permitir novos casos de uso e facilitar uma maior expansão em vários nichos da indústria”, dizem em comunicado.



Os fundos vão ser aplicados no desenvolvimento da Mobile Explorer da Interface Labs, uma plataforma que organiza as transações na blockchain (registo eletrónico de operações “cripto”) com base no protocolo Ethereum, “num feed de fácil utilização e consolidando toda a presença dos utilizadores”, explicam.

O objetivo é capacitar os criadores de projetos “cripto” a “aproveitar a plataforma para distribuir o seu trabalho", ao passo que “os utilizadores podem explorar o conteúdo que se alinha com os seus interesses.” “O financiamento vai permitir novos casos de uso e vai facilitar uma maior expansão em vários nichos da indústria”, segundo a empresa.

Nikita Kudryavtsev, co-fundador da Interface, disse em resposta a questões enviadas pelo Expresso que os 1,3 milhões de euros serão aplicados em “criar uma experiência social envolvente para todos os utilizadores de criptomoedas”, já que “a experiência do utilizador da maioria das plataformas de criptografia ainda está adaptada para programadores. A Interface é uma tentativa de tornar a exploração da blockchain fácil e agradável para todos”, garante.

A startup conta atualmente com cinco profissionais "espalhados pela Europa. No entanto, queremos muito aumentar a nossa equipa em breve e solidificar a nossa presença na Europa e em Portugal, particularmente", garante o co-fundador .