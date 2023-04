Bitcoin passa os 30 mil dólares pela primeira vez em 10 meses

A criptomoeda mais popular, a Bitcoin, ultrapassou, esta terça-feira, os 30.000 dólares (cerca de 27.500 euros ao câmbio atual) pela primeira vez em 10 meses, somando ganhos constantes à medida que os investidores se animam com as perspetivas de uma subida menos apertada dos juros, escreve a agência Reuters.

A Bitcoin atingiu o pico de 30.438 dólares (27.975 euros), um aumento de 2%. Às 9h35 de Lisboa este criptoativo estava a valer 27.640 euros.

No último mês a Bitcoin já ganhou mais de 40%.

Segundo a agência de notícias, a valorização deste criptoativo segue o relatório de emprego dos Estados Unidos, que indica que os empregadores mantiveram um forte ritmo de contratações em março, apontando para uma economia resiliente.

Mas há um fator que desecandeou, muito provavelmente, este otimismo dos investidores. Segundo Tina Teng, analista de mercados consultada pela Reuters, “a razão por trás da ampla recuperação das criptomoedas é o otimismo dos investidores em relação à política monetária dos bancos centrais”.

A turbulência do setor bancário desencadeada pelo colapso do Silicon Valley Bank e de outros bancos no mês passado aumentou as expectativas do mercado de que a Reserva Federal (banco central norte-americano) não deve aumentar as taxas de juros por muito mais tempo.