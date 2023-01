Nouriel Roubini: “As criptomoedas são a pior coisa do mundo”

Quando falamos em criptomoedas e bitcoins e Nouriel Roubini responde apenas em shitcoins, está tudo dito sobre a forma como o famoso economista olha para o mercado dos criptoativos. “É a pior coisa do mundo”, garante, “nunca houve na história da humanidade um esquema maior”, e, embora já tenhamos tido várias bolhas, “esta é a maior de todas”. Roubini falou com o Expresso, por videochamada a partir de Israel, numa altura em que se continuam a conhecer detalhes sobre o estouro da FTX e sobre o seu fundador, o guru das criptomoedas Sam Bankman-Fried, que está em prisão domiciliária. Sobre isso, o dr. Doom (um vilão da Marvel), epíteto com que o economista americano nascido na Turquia tem sido brindado pelo seu pessimismo, não tem grandes dúvidas: 99% das pessoas envolvidas neste mercado são “vigaristas, criminosos e impostores” e “muitos roubam dinheiro para gastar em carros, Lamborghini, casas, prostitutas…”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler