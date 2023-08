Espanha confirma que nível de endividamento é superior ao português

A dívida pública espanhola ascendeu a 1,6 biliões de dólares em junho e o nível de endividamento subiu para 113,25% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo dados do Banco de Espanha publicados esta semana.

Na comparação com Portugal, o nível de endividamento espanhol é, agora, superior ao português, aplicando os critérios de Maastricht. Em junho, segundo dados do Banco de Portugal, o rácio da dívida portuguesa desceu para 111,2% do PIB. No grupo do euro, o nível de endividamento português deixou de ser o terceiro mais elevado, depois da Grécia e da Itália, e cedeu o lugar a Espanha.