Dívida pública mantém-se estável em maio com amortizações a compensarem corrida aos Certificados de Aforro

A dívida pública portuguesa manteve-se inalterada, de abril para maio, nos 280 mil milhões de euros, com as amortizações de dívida de curto prazo pelo Estado a compensarem a subida do endividamento através de Certificados de Aforro.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP) desta segunda-feira, 3 de julho, referentes ao mês de maio, as responsabilidades do Estado em depósitos aumentaram em 1,8 mil milhões de euros face a abril.



Para esta dinâmica, contribuíram os aumentos de 2,2 mil milhões de euros em subscrições de Certificados de Aforro e de 100 milhões de euros em empréstimos.

A contrabalançar estiveram amortizações líquidas de títulos de dívida, na sua maioria de curto prazo, na ordem dos 1,9 mil milhões de euros.

Os depósitos das administrações públicas cresceram 500 milhões de euros em maio. Sem esses depósitos, registou-se uma contração da dívida pública em 400 milhões de euros para os 256,4 mil milhões de euros, segundo o banco central português.