Portugal já se financia mais barato que 10 economias do euro: em setembro ultrapassa também França e Bélgica

RONALD WITTEK

O prémio de risco exigido pelos investidores para adquirir dívida de longo prazo portuguesa vai ficar abaixo do da Bélgica e França já em setembro, segundo as projeções do portal World Government Bonds para os juros da divida a 10 anos. O spread da dívida portuguesa é já hoje inferior ao de 10 economias do euro, incluindo Espanha

Há uma hora