PRR: 76% do investimento público de 2022 ficou por executar

O Conselho das Finanças Públicas estima que, em 2022, o grau de execução do investimento público financiado pelos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) se tenha ficado pelos 24%.

“No segundo ano de implementação do PRR, a execução de 2022 aproximou-se dos 800 milhões de euros (0,3% do PIB), menos de um quarto do previsto no Orçamento do Estado (OE) para 2022. O investimento público financiado pelo PRR ascendeu a 290 milhões de euros dos 1216 milhões de euros previstos no OE/2022 (grau de execução de 24%)”, lê-se no relatório divulgado esta quinta-feira sobre a Evolução Orçamental das Administrações Públicas em 2022.

“Esta execução mostrou-se insuficiente para impulsionar o investimento público que faria face à depreciação do stock de capital das administrações públicas, em erosão há mais de uma década”, alerta este organismo independente que fiscaliza o cumprimento das regras orçamentais em Portugal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Na análise à globalidade do investimento público, o Conselho das Finanças Públicas assinala que o crescimento da formação bruta de capital fixo (FBCF) - apesar do impulso do PRR - “abrandou face ao registado em 2021, reduzindo o seu peso no PIB em 0,1 pontos percentuais (p.p.)”.

Em valor, a FBCF aumentou pelo sexto ano consecutivo em valor graças aos fundos europeus, tendo atingido 5911 milhões de euros em 2022. Porém, o seu crescimento desacelerou de 18,9% em 2021 para 7,1% em 2022.

“O crescimento da FBCF abrandou porque, de acordo com dados ainda provisórios, no subsector da administração local e regional esta despesa terá registado uma diminuição de 4,3%, após um aumento de 30,4% no ano anterior”, alerta o Conselho das Finanças Públicas.

Ora isto significa que o crescimento do investimento público voltou a ser insuficiente para compensar o desgaste (depreciação) do stock de capital das Administrações Públicas. Em 2022, o investimento líquido deste sector - que resulta da diferença entre a FBCF e o consumo de capital fixo (CCF) - permaneceu negativo, desta vez em 779 milhões de euros.

“Há mais de uma década que o nível de desgaste do stock de capital (CCF) suplanta a despesa nominal em FBCF, tendo-se esta situação agravado em 2022 e interrompido a recuperação iniciada em 2017. Esta incapacidade de repor o stock de capital, decorrente do fraco nível de investimento público, penaliza a qualidade e operacionalidade das infraestruturas públicas na provisão de serviços públicos. A erosão do stock de capital prejudica, assim, o potencial de crescimento económico, o que a prazo pode afetar a sustentabilidade da dívida pública”, teme o Conselho das Finanças Públicas.