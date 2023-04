Conselho das Finanças Públicas prevê excedente orçamental já em 2024, três anos antes do previsto pelo Governo

O Estado português deverá obter um excedente orçamental já em 2024, três anos mais cedo do que a previsão do Governo inscrita no Plano de Estabilidade 2023-2027 (PE), calcula o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na análise divulgada esta segunda-feira, 24 de abril.

Com base nos pressupostos inscritos no PE e nos dados estatísticos já disponíveis para 2022, o CFP antecipa que o défice orçamental de 2023 fique nos 0,3% do produto interno bruto (PIB) quando o Governo prevê um défice de 0,4% para este ano.

Em 2024, a análise do CFP, presidido por Nazaré da Costa Cabral, aponta para um um excedente orçamental de 0,4%, que se repetirá todos os anos, ao mesmo nível, até 2027. No PE, o Governo prevê um défice de 0,2% em 2024, de 0,1% em 2025, e um saldo nulo em 2026.

A razão para este diferencial deve-se na sua totalidade ao peso dos juros pagos pelo Estado, já que o Governo antecipa encargos significativamente maiores do que a análise do CFP: “Esta divergência decorre na totalidade de o recálculo dos encargos com juros apontar para um peso no PIB inferior ao previsto no Programa de Estabilidade, uma vez que o saldo primário (sem juros) apresenta uma melhoria globalmente em linha com o previsto no PE/2023 embora ligeiramente menos pronunciada”, segundo o relatório.



De acordo com o recálculo do CFP, o peso dos juros no PIB deverá ser “em média inferior em 0,4 pontos percentuais ao previsto pelo Ministério das Finanças, evoluindo de 2,2% do PIB em 2023 para 2,3% em 2027, valores que comparam respetivamente com 2,3% e 2,8% do PIB apresentados no PE/2023”, explicita.



O CFP antecipa uma taxa de juro implícita menor do que a inscrita no PE, “mesmo assumindo taxas de juro de médio-longo prazo mais elevadas para as novas emissões”.

Relativamente ao défice de 2023, o recálculo nos 0,3% pelo CFP “considera metade do custo orçamental previsto pelo Ministério das Finanças para a medida de subsidiação do Gás natural às empresas (…) caso se assumisse o custo integral da medida o défice seria de 0,5% do PIB."