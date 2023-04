Economia baralha contas de Fernando Medina

Com um défice orçamental de 0,4% do PIB em 2022, o ministro Fernando Medina ganhou balanço para uma consolidação mais moderada em 2023, abrindo um pouco os cordões à bolsa, e para uma perspetiva de voltar a ter excedente no final da legislatura. Mas um crescimento mais fraco do que o previsto pode trocar-lhe as voltas e obrigar a rever a folha de Excel para o cenário base do Plano de Estabilidade para o horizonte até 2027 que vai enviar a 17 de abril para a Comissão em Bruxelas.