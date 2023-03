Investimento público de 2022 ficou 1,4 mil milhões de euros abaixo do prometido

O investimento público concretizado durante o ano de 2022 foi de 5,9 mil milhões de euros (2,5% do PIB) segundo a notificação relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

No Orçamento do Estado (OE) para 2022, o Ministério das Finanças prometera fazer subir o investimento público aos 7,3 mil milhões de euros (3,2% do PIB). Os dados relativos à chamada formação bruta de capital fixo das administrações públicas mostram que ficou 1,4 mil milhões aquém desta meta em contabilidade nacional.

Face a 2021, o investimento público cresceu 7% em vez dos 38% previstos no OE 2022.

Em abril de 2022, a proposta orçamental do novo governo socialista prometia um “forte impulso do investimento (38,1%), relacionado em grande medida com a execução dos investimentos estruturantes e dos projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Com o apoio dos fundos europeus, foi então anunciado o reforço do investimento em diversas áreas, designadamente “na Educação, a continuidade da medida de universalização da escola digital e a ampliação da rede local das escolas; na Saúde, os investimentos nas infraestruturas tecnológicas e físicas; e no Ambiente, nomeadamente no âmbito da eficiência energética, energias renováveis e ao nível dos transportes públicos (descarbonização e expansão de linhas de metro)”.