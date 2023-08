Mota-Engil revê em alta volume de negócios previsto para este ano

Perante uma subida do volume de negócios de 89% no primeiro semestre, o grupo Mota-Engil vai proceder a uma revisão dos indicadores quer para este ano, quer para os inscritos no seu Plano Estratégico.

“A revisão para o conjunto do ano parte dos resultados que consideramos robustos e que refletem a carteira de encomendas obtida nos últimos dois anos, com um portefólio de obras de maior dimensão e duração. E que têm um perfil de rentabilidade de acordo com a nossa estratégia – com o objetivo de 3% em 2026 - além de também robustecer o balanço”, disse ao Expresso Carlos Mota Santos, presidente da Mota-Engil.