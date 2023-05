Obras públicas ajudam construção a acelerar crescimento em março

O segmento de engenharia civil sustentou o crescimento da produção na construção em março, cujo índice cresceu 4,1% em termos homólogos, mais um ponto percentual (p.p.) face ao crescimento registado em fevereiro.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção nas obras públicas cresceu 4,6%, mais 2,6 p.p. que no mês anterior. Já a construção de edifícios registou um crescimento de 3,7% (3,8% no mês anterior).

As obras públicas confirmam assim um crescimento em cadeia registado desde janeiro, quando este indicador cresceu 2,2% e, pela primeira vez este ano ultrapassam a construção de edifícios na variação homóloga.

Segundo o INE, o emprego e as remunerações registaram variações de 2,9% e 8,4%, respetivamente (3,1% e 7,2% no mês anterior).

“No setor da construção assiste-se a um incremento da generalidade dos indicadores relativos à atividade, com especial enfoque no que respeita ao mercado das obras públicas", segundo o boletim de conjuntura de construção divulgado esta terça-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo a associação, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos aumentou 60,8%, em termos homólogos, atingindo os 1464 milhões de euros, enquanto o volume total dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados neste período e objeto de reporte no Portal Base até 15 de abril subiram 44,6% em termos homólogo e comparáveis.