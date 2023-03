“A Alta Velocidade é um comboio que seguirá em frente em 2023”, diz novo presidente da Mota-Engil

Carlos Mota Santos, novo presidente do grupo Mota-Engil, está otimista em relação a Portugal para 2023 e para os próximos anos. “Os grandes investimentos previstos no âmbito de PRR, como a Alta Velocidade Ferroviária, deverão começar a arrancar ainda este ano”, disse ao Expresso o gestor que substituiu em fevereiro Gonçalo Moura Martins na liderança executiva da Mota-Engil.

À margem da apresentação de resultados, o responsável salienta também o interesse nas novas linhas de metropolitano do Porto e de Lisboa e lembra que o grupo está na fase pré-contratual do novo Hospital de Lisboa.

“Estou convicto que a Alta Velocidade é um comboio que vai partir e seguir em frente ainda este ano”, diz em relação ao tantas vezes adiado projeto de Alta Velocidade em Portugal. Um interesse que levou a Mota-Engil a anunciar, no início de fevereiro, um consórcio nacional com as construtoras Teixeira Duarte, Casais, Conduril, Gabriel Couto e Alves Ribeiro.