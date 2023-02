Contratos de empreitadas em concursos públicos mais do que duplicam em janeiro

Os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos atingiram 151 milhões de euros em janeiro, mais 157% do que no mesmo mês de 2022, foi anunciado esta segunda-feira, 27 de fevereiro.

De acordo com o barómetro das obras públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), divulgado esta segunda-feira, os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias totalizaram 26 milhões de euros em janeiro, mais 112% em termos homólogos

A AICCOPN indica ainda que o volume total dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em janeiro e relatados no Portal Base até ao passado dia 15 de fevereiro totalizou 180 milhões de euros, o que representa uma subida de 141% em termos homólogos.

Em relação aos concursos promovidos, a associação afirma que o volume total atingiu 651 milhões de euros no primeiro mês do ano, o que traduz um "significativo aumento" de 203% face ao registado em janeiro de 2022.