Que empresa vai “herdar” o novo presidente da Mota-Engil?

Quando assumir a liderança da Mota-Engil em fevereiro, Carlos Mota Santos, 44 anos de idade, “herda” a presidência de um grupo cuja carteira de encomendas terá crescido cerca de 80% em 2022 para um nível recorde nos 75 anos da empresa, num valor estimado entre os 13 e os 14 mil milhões de euros. O grupo parece denotar também um grande vigor em matéria de resultados, depois de, no final do ano passado, ter anunciado uma revisão em alta do resultado líquido entre 10% e 20%, para o conjunto do do ano. Isto após registar uma progressão de 19% no volume de negócios (1,35 mil milhões de euros) e 37% no resultado líquido do primeiro semestre (12 milhões de euros) de 2022.

