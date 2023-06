Função Pública: Governo cede aos sindicatos e alarga abrangência do acelerador de carreiras

Era uma das reivindicações dos sindicatos que contestavam a exclusão de milhares de trabalhadores com contratos individuais de trabalho do regime especial de aceleração de carreiras na Administração Pública (AP), apresentado pelo Governo no final de maio. O Governo recuou na proposta original e vai aplicar as mesmas regras a funcionários públicos que tenham mudado de carreira e a trabalhadores que, exercendo funções no Estado, mesmo não integrando uma carreira na AP, tenham sido afetados pelos congelamentos de carreira ocorridos entre agosto de 2005 e dezembro de 2007 e, depois, com a troika, entre 2011 e 2017. Medida terá efeitos práticos a partir de 2024.

A notícia foi confirmada aos jornalistas por Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos (STE, afeto à UGT), à saída da reunião com a secretária de Estado da AP, Inês Ramires, que está esta quarta-feira a reunir-se com os sindicatos da Função Pública com o desenvolvimento de carreiras na agenda.

A 30 de maio, o Governo apresentou aos sindicatos um modelo de aceleração da progressão nas carreiras do Estado que prevê que uma progressão que habitualmente demora 10 anos a concretirzar-se possa ser feita em seis anos. A proposta permite aos funcionários públicos uma progressão mais rápida nas posições remuneratórias, ou seja, nos salários e abrange mais de 300 mil trabalhadores do Estado.

Regras cumulativas

Como o Expresso avançou anteriormente, para beneficiar deste acelerador, os funcionários públicos terão de cumprir, cumulativamente, um conjunto de requisitos. A sua progressão na carreira dever depender apenas dos pontos obtidos na avaliação de desempenho, ao abrigo do sistema de avaliação de desempenho da Administração Pública (SIADAP) ou sistemas de avaliação adaptados (SIADAP adaptado), como é o caso dos trabalhadores das carreiras gerais da AP - assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores -, entre outros.

Os funcionários públicos têm ainda de contabilizar 18 ou mais anos de antiguidade, em carreiras cuja progressão dependa apenas da referida avaliação de desempenho. E é também preciso que tenham sido afetados pelos dois períodos de congelamento das carreiras na AP, ou seja, entre agosto de 2005 e dezembro de 2007 e, depois, com a troika, ou seja, entre 2011 e 2017.

Contudo, apenas eram abrangidos os trabalhadores que, nestes períodos de congelamento, tivessem exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira em que se encontram atualmente integrados. Por outras palavras, quem tivesse mudado de carreira fica de fora. Assim como também ficavam de fora os trabalhadores com contratos individuais de trabalho a exercer funções na AP, já que o acelerador era apenas aplicado a trabalhadores com vínculo de emprego público.

O STE, que contestava esta restrição, sai por isso satisfeito da reunião com o Executivo, que decidiu incluir na sua proposta um universo mais alargado de trabalhadores. Para serem elegíveis, basta que os funcionários públicos tenham "passado na mesma por dois períodos de congelamento, mas é na carreira ou nas carreiras que isso aconteceu", explicou Helena Rodrigues, do STE. Ou seja, importa terem sido abrangidos pelos dois congelamentos (desde 2005), independentemente da carreira em que estivessem na altura e da atual.

Além desta reivindicação, o STE defende também que defende a redução do número de pontos necessários de seis para cinco. Nesta matéria, o sindicato ainda não opteve uma resposta do Executivo, estando marcada nova reunião para 5 de julho.

[Notícia em atualização]