O estranho caso das flutuações nas exportações de vinho para o Reino Unido

Até julho, as exportações portuguesas de vinho cresceram 4,5%, para os 536 milhões de euros, puxadas pelo Reino Unido, onde o salto foi de 54,84%. O registo no terceiro maior mercado dos vinhos portugueses (57,5 milhões de euros) “é histórico”, mas “não terá continuidade”: A partir de agora, as vendas para o país “vão travar a fundo”, antecipa o setor.

Mas o que explica este estranho carrossel, com altos e baixos na procura? A alteração na carga fiscal sobre as importações de bebidas alcoólicas, com taxas mais pesadas nos vinhos com maior percentagem de álcool, como o Vinho do Porto. E frente à subida anunciada da carga fiscal, produtores e importadores uniram esforços numa jogada de antecipação conjunta para tentar minimizar o impacto da medida.