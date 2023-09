Publicidade exterior: digital sim, mas não uma Times Square

A publicidade exterior está por todo o lado e foi o veículo de publicidade que mais cresceu nos últimos tempos. Se o digital no início era uma ameaça, agora é um aliado, pois o futuro passa mesmo pela digitalização, mas não sem umas ‘pedras no caminho’.

A publicidade exterior cresceu em Portugal 28,1% no primeiro semestre do ano, face a igual período do ano passado, segundo revelou em conversa com o Expresso Philippe Infante, diretor-geral da JCDecaux Portugal. O crescimento é muito superior à publicidade na televisão (17%) ou digital (cerca de 12%).