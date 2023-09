Residências com marcas de luxo ganham adeptos em Portugal

A procura crescente por imóveis residenciais de luxo, associados a marcas hoteleiras de prestígio (as chamadas branded residences, na designação em inglês), tem impulsionado o desenvolvimento de vários empreendimentos daquele tipo, sobretudo em Lisboa, no Porto, na Costa Alentejana e no Algarve. Portugal é, aliás, um dos países que apresenta um “maior potencial de crescimento” neste segmento do imobiliário.

A conclusão consta do estudo “Global Branded Residences Report 2023”, da consultora internacional Knight Frank — de que a portuguesa Quintela + Penalva é associada desde 2021 — e confirmada ao Expresso por três consultoras imobiliárias que atuam nesse mercado, a Portugal Sotheby’s International Realty, a Private Luxury Real Estate (PLRE) e a Engel&Völkers.