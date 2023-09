Novo diretor da TSF: Conselho de Redação vai apresentar queixa na ERC

O Conselho de Redação da TSF anunciou este sábado em comunicado que vai apresentar queixa junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) por violação da Lei de Imprensa ao não ter sido consultado antes do anúncio de substituição do diretor da rádio.

O Conselho de Administração anunciou a 8 de setembro que “o jornalista Rui Gomes será o novo diretor-geral da TSF – Rádio Notícias” e que Domingos de Andrade “cessa as suas funções de diretor editorial da TSF.”

Os membros eleitos do CR “expressam a mais viva apreensão sobre a forma como está a ser conduzido este processo”. Referem ainda que, “partindo do princípio da impossibilidade de um vazio legal, e dada a inexistência de informação sobre uma direção interina, coloca-se a questão sobre quem dirige, nesta altura, a TSF e sobre quem assume as responsabilidades editoriais que, numa rádio talhada para a informação num ciclo de 24 horas, assume uma relevância ainda mais crucial.”