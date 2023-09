Anúncios: Google acusada de empolar visualizações, anunciantes esperam clarificação

A Google foi recentemente acusada de inflacionar visualizações de anúncios no YouTube ao colocá-los em sites terceiros com pouca ou nenhuma possibilidade de serem vistos e ouvidos pelo público.

Segundo um estudo da consultora Adalytics, o TrueView da Google (um formato de anúncios em que só são cobradas visualizações efetivas) alegadamente não cumpriu o que prometera aos anunciantes. De acordo com o produto oferecido pela Google, estes só pagariam por anúncios efetivamente visualizados — isto é, vistos por mais de 30 segundos ou até ao fim do anúncio — tanto no YouTube como, em menor medida, em sites parceiros considerados de alta qualidade. Para serem contabilizados, os anúncios teriam sempre de ser audíveis e só poderiam ser apresentados depois de clara interação do utilizador com os conteúdos, tal como acontece no YouTube.