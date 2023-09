Venda da TAP: Lufthansa está no terreno, portugueses ainda fora da privatização

Mexem-se as peças do puzzle em torno da privatização da TAP, enquanto se aguarda a avaliação da companhia, o decreto-lei de privatização e o caderno de encargos. A alemã Lufthansa, que nos últimos meses se manteve discreta, está já no terreno e à procura de assessores jurídicos. Um sinal de que não irá deixar o espaço totalmente livre para as suas duas grandes concorrentes europeias: a IAG, consórcio que junta a British Airways e a Ibéria, e a Air France/KLM. Ambas a preparar a operação há meses e com manifestações públicas de interesse na companhia portuguesa.

