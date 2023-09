EUA: Medicare quer impor descida nos preços de dez fármacos

A Administração de Joe Biden divulgou a lista dos dez medicamentos, de receita médica obrigatória, que serão alvo das primeiras negociações de sempre dos preços pagos pelo Medicare, o programa governamental de saúde dos EUA que fornece cobertura aos cidadãos mais velhos (acima dos 65 anos) e com baixos rendimentos.

Esta iniciativa está incluída na polémica Lei de Redução da Inflação (IRA), que entrou em vigor em agosto do ano passado, e vem permitir ao Medicare reduzir os custos suportados com alguns dos remédios mais caros — segundo as últimas estatísticas quase 66 milhões de pessoas nos EUA estão neste sistema, das quais 50 milhões usufruem da comparticipação de medicamentos. A indústria farmacêutica já deu nota do seu descontentamento.