PRR divulga lista de quem já recebeu um ou mais milhões de euros

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) contabiliza 291 beneficiários – sobretudo entidades públicas, mas também privados – que já receberam pelo menos um milhão de euros da chamada ‘bazuca’ europeia até à data de 31 de agosto.

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal – que coordena a aplicação destes fundos europeus no país – disponibiliza agora no seu site uma ferramenta que permite pesquisar, de forma mais simples e transparente, os maiores beneficiários do PRR. Os dados reportados pelos múltiplos organismos envolvidos na gestão destes fundos estarão em constante atualização.

À data, o PRR já injetou na economia portuguesa 2.532 milhões de euros, dos quais 1.762 milhões de euros (cerca de 70%) a estes grandes beneficiários, que são os responsáveis pelas maiores reformas e investimentos do PRR no terreno.

Só a Secretaria Geral da Educação e Ciência já recebeu 220,7 milhões de euros, sobretudo para comprar os computadores e demais equipamentos necessários ao investimento público na transição digital na educação.

Seguem-se os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (52,4 milhões de euros), o Instituto de Informática (48 milhões de euros), o Metropolitano de Lisboa (43,5 milhões de euros), o Município de Lisboa (39,3 milhões de euros), a Agência para a Modernização Administrativa (36,9 milhões de euros), a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (34 milhões de euros) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (32,8 milhões de euros).

O primeiro beneficiário fora da esfera pública surge em nono lugar. O CEIIA, o centro de engenharia e desenvolvimento de Matosinhos que está envolvido com diferentes consórcios empresariais no âmbito das Agendas de Inovação Empresarial do PRR, já recebeu 32,5 milhões de euros. Esta verba corresponde a 23% dos 142,7 milhões de euros que o CEIIA já viu aprovados numa dezena de projetos do PRR.

Seguem-se a Força Aérea Portuguesa (29 milhões de euros), a Administração Regional de Saúde do Norte (27,3 milhões de euros), a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (26,1 milhões de euros), o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (25 milhões de euros), o Metro do Porto (24,7 milhões de euros) e o Instituto de Gestão Financeira da Educação (22, 4 milhões de euros).

O segundo grande beneficiário privado surge em 16.º lugar: a Crest Capital Partners já recebeu €18,3 milhões de euros. Esta é uma das entidades envolvidas nos fundos de capital de risco dinamizados pelo Banco Português de Fomento no âmbito do PRR.

A Petrogal, empresa que lidera as maiores Agendas de Inovação do PRR, surge em 33.º lugar, com recebimentos de 11,3 milhões de euros até 31 de agosto.