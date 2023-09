Autoeuropa vai falhar recorde de produção este ano

Ainda não se sabe exatamente por quanto tempo a Autoeuropa irá parar a produção, mas já se sabe que será a partir de meados de setembro e que a paragem irá comprometer seriamente a meta recorde que estava estabelecida pela empresa para este ano e que apontava para a produção de 235 mil unidades do modelo Volkswagen T-Roc.

De acordo com os cálculos da fábrica de Palmela, até à segunda semana de setembro ainda haverá em stock componentes suficientes para manter a linha de produção em funcionamento, mas a partir daí a incerteza é total. Tudo porque as fortes cheias que afetaram a Eslovénia no início do mês de agosto acabaram por deixar praticamente submersa a fábrica de um fornecedor habitual do grupo Volkswagen (VW), de onde saía uma peça considerada fundamental para o conjunto do motor que equipa não apenas o T-Roc — produzido em Palmela — como os motores de outros modelos do grupo alemão. Na verdade, e em consequência daquelas cheias, são várias as unidades fabris da VW que estão a ser afetadas.