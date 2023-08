Inflação na zona euro estabilizou em 5,3% em agosto

A inflação na zona euro estabilizou nos 5,3% em agosto, o mesmo ritmo do que no mês anterior, segundo a estimativa rápida publicada esta quinta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia.

A inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis do índice de preços no consumidor) desacelerou ligeiramente, de 5,5% em julho para 5,3% em agosto. A inflação nos serviços, que tem estado acima da inflação global, abrandou ligeiramente, de 5,6% para 5,5%.

Apesar da estabilização global do ritmo, a inflação acelerou em metade das economias da zona euro, incluindo Portugal (de 4,3% em julho para 5,3%, segundo o índice harmonizado de preços no consumidor usado pelo Eurostat), com destaque para três economias importantes - Áustria, Espanha e França.

Acima da média da zona euro, continuam nove economias do euro, com relevância para quatro importantes - Alemanha (6,4%), Áustria (7,6%), França (5,7%) e Itália (5,5%).

Com níveis de inflação acima de 6% a manterem-se na Alemanha e na Áustria e face a uma manifesta aceleração da inflação em metade dos 20 do euro, a decisão do Banco Central Europeu (BCE) na próxima reunião de 14 de setembro não ficou facilitada no sentido de aprovar uma pausa na subida dos juros.

Notícia em atualização.