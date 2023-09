E quando a eletricidade desce aos preços negativos?

O passado domingo teve o sol habitual para um dia de agosto, mas esteve particularmente ventoso: em Portugal a produção dos parques eólicos nesse dia ascendeu a 63 gigawatt hora (GWh), mais do dobro da produção eólica média diária dos meses de agosto, segundo a REN. E em Espanha não foi muito diferente. Resultado: durante sete horas o preço grossista da eletricidade no mercado ibérico (Mibel) foi zero. Mas no mercado intradiário, onde são feitos os acertos entre produtores e comercializadores face à contratação fechada de véspera, houve até várias horas de preços negativos.

Não é inédito. No Mibel, e em outros mercados pela Europa fora, já houve diversos episódios de preços negativos. Mas o fenómeno poderá acentuar-se num quadro de crescente penetração de energias renováveis no sistema elétrico. No caso do passado domingo, 27 de agosto, os dados da plataforma Omie mostram que numa das sessões do mercado intradiário o preço chegou a ser negativo em €15 por megawatt hora (MWh), o equivalente a -1,5 cêntimos por kilowatt hora (kWh).