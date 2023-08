Sérgio Rebelo: “Estamos muito dependentes da compra da dívida pública pelo BCE”

Portugal “tem de seguir uma política orçamental prudente para continuar a reduzir o peso da dívida pública no PIB. Se não o fizermos, podemos ter outra crise de confiança em que os mercados temem um possível incumprimento e pedem taxas de juro mais elevadas, colocando Portugal de novo numa situação financeira precária”. O aviso é do economista Sérgio Rebelo, salientando que “estamos neste momento muito dependentes da compra da nossa dívida pública pelo BCE”. Em entrevista ao Expresso, o professor de Finanças da Kellogg School of Management defende a redução do peso da dívida abaixo dos 100% do produto interno bruto (PIB), para “depois reduzir o imposto sobre o rendimento, que é muito pesado mesmo sobre rendimentos relativamente baixos”.

Como avalia a atuação do Governo português neste surto inflacionista, nomeadamente ao nível das medidas de apoio para famílias e empresas?

O Estado português tem um espaço de manobra orçamental limitado devido ao elevado nível da dívida pública. Podem-se sempre discutir os detalhes, mas parece-me que, no geral, o espaço disponível foi bem usado com medidas como a suspensão temporária do imposto sobre produtos petrolíferos.

