Espanhola Nadia Calviño aspira à presidência do Banco Europeu de Investimentos (e tem fortes possibilidades de ser eleita)

Pela terceira vez na sua trajetória pública, Nadia Calviño (A Coruña, 1968) lança-se na dura contenda para conseguir um cargo de alta relevância internacional.

A vice-presidente e ministra dos Assuntos Económicos do Governo espanhol (em funções), que é presidido pelo socialista Pedro Sánchez, apresentou a sua candidatura para presidir ao Banco Europeu de Investimentos (BEI), uma das instituições mais importantes do sistema financeiro da União Europeia. Calviño já concorreu anteriormente (2019) para ser diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), cargo para o qual foi eleita a búlgara Kristalina Georgieva; e em 2020 para a presidência do Eurogrupo, que integra os ministros das finanças e da economia dos 27 países da União Europeia (UE), cargo para o qual acabou por vencer o irlandês Pascal Donohoe. A espanhola tem muitas possibilidades, segundo as fontes consultadas, de ser finalmente eleita para este cargo.